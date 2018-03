Rallitiimid pöörasid Mehhikos FIA palvele üksmeelselt selja

Rootsis võttis Sebastien Ogier ajakaristuse, et startida punktikatsele hiljem, sest see tagas talle paremad tingimused. Prantslane saigi Esapekka Lappi järel teise koha ja lisas oma kontole neli punkti. Et sarnast olukorda vältida, pakkus FIA tiimidele, et need võiksid leida mingi lahenduse. Reeglid ei keela iseenesest ajakontrolli hilinemist, niimoodi käituja saab vaid trahvisekundeid.

Hyundai tiimijuht Alain Penasse ütles aga väljaandele Autosport, et Fordi ja Ogier’ loodud pretsedent võrdub Pandora laeka avamisega. «Kaalusime ise Portugali rallil võimalust, et teeme Hayden Paddoniga sama, kuid lõpuks mõtlesime ümber – arvestasime eetika ja televisiooni otseülekandega. Samas oli juba siis selge, et kui keegi nii teeb, järgivad teised nende eeskuju,» sõnas Penasse.

Ta rõhutas, et ei pea Ogier’ teguviisi valeks. «Kui reeglid seda lubavad, siis teeksin ise sama. Ta ei teinud mitte kui midagi valesti, kiitus M-Sporti võistkonnale. Selline käitumine nõuab mune.»

Citroёni sõitja Kris Meeke kinnitas, et tunneb samamoodi. «Keegi ei tohi Sebi süüdistada, see oli igati loogiline samm. Aga samas peaks keegi välja tulema lihtsa reegliga, mis sätestaks, et punktikatse ajakontrollpunkti hilinemine toob esiviisikusse jõudmise korral ikkagi kaasa lisapunktide kaotamise. Niisugune reeglipunkt lõpetaks sellised asjad hoobilt. Praegu on aga õhus võimalus, et punktikatsel ei toimu 20 minutit mitte midagi. Vägev otseülekanne küll,» ironiseeris Meeke.

Mehhiko ralli eelviimase katse järel andis ralliraadiole vihase intervjuu Toyota sõitja Jari-Matti Latvala, kes kirus otsust saata ta punktikatsele teed puhastama WRC-autodest esimesena. «Ma olen kokkuvõttes kaheksandal kohal, miks pean mina esimesena rajale minema? Las stardivad enne Rally 2 süsteemis sõitjad! Kui nii teete, siis on see teie valik, aga minul on võimalus teha oma valik ja kui lood on nii, siis võib-olla jätan järgmisel rallil kõik kommentaarid andmata!» kurjustas soomlane.

Hiljem selgus siiski, et Latvala oli asjadest valesti aru saanud ning pääses rajale väljateenitud kohal. Punktilisa sai ta viimaselt katselt samuti, sest lõpetas kolmanda kohaga ja teenis kaheksanda koha eest saadud neljale punktile veel kolm juurde.

Kui Latvala Mehhikos trikitama ei hakanud, siis Ott Tänak ja Thierry Neuville kasutasid reeglites ette nähtud võimaluse ära. Tänak pidanuks rajale minema Pontus Tidemandi järel juba teisena, ent võttis rahumeeli vastu nelja ja poole minuti suuruse ajatrahvi, mis tema üldkohta niikuinii ei mõjutanud, nautis eelviimase WRC-autona puhast teed ja võttis 0,4-sekundilise eduga Ogier' ees punktikatse võidu. MM-tabelisse andis see saarlasele juurde viis väärtuslikku punkti.