Tänak punktikatsest: ütlesin Martinile, et tõmba vööd kõvemini kinni ja läheb

«Kui reeglid ei keela, siis see on sport: meil oli neid punkte vaja ja neid me ka võtma läksime. Mängisime kõik kaardid punktikatse peale. Ütlesin Martinile (kaardilugeja Järveoja - toim), et tõmba vööd tavalisest natuke kõvemini kinni ja anname minna! Eesmärk sai täidetud,» lausus heatujuline Tänak.

Eestlane oli kiireim ka eelviimasel katsel, mis kujutas endast punktikatse esmakordset läbimist. «Ilm kiskus väga palavaks ja punktikatse oli oodatust abrasiivsem, nii et rehvi kulumine polnud päris see, millega arvestasime. Sellega olin natuke hädas, aga auto oli hea ja tundsin end roolis mugavalt,» sõnas Tänak.

Ehkki laupäeval tuli sõit turborikke tõttu pooleli jätta, võtab Tänak enda sõnul Mehhikost kaasa palju positiivsest. «Esituse poolest oli kõik hea, lõpptulemuse pärst olen muidugi õnnetu. Kurb, et nii läks, sest katkestamise hetkel sõitsime võidu peale, aga selline on elu ja selline on sport. Pikk hooaeg on veel ees, nüüd tuleb siit saadud andmed kokku korjata ja inseneridega läbi töötada – see oli mul ju Toyotaga esimene kruusaralli,» sõnas Tänak. «Paljud asjad olid hästi, aga paljudes asjades on kindlasti veel arengurumi.»