Nupuvajutuse unustamine läks Loebile Mehhikos kalliks maksma

Eriti omapärasel põhjusel karistati üheksakordset maailmameistrit Loebi. Prantslasel purunes mäletatavasti 14. kiiruskatsel rehv ning koos kaardilugeja Daniel Elenaga kiirustati seda vahetama. Loeb unustas aga, et katsel peatunud ekipaažil on kohustus aktiveerida seismajäämise hetkest alates minuti jooksul OK-nupp, mis annab märku, et sõitja ja kaardilugejaga on kõik korras.