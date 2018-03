Ogier sai karistada ning jäi lisapunktidest ilma

Põhjus peitus prantslase sõidustiilis: Ogier rammis kahte rajale pandud kunstlikku šikaani ning ajas need paigast ära.

Kohtunike otsusest ilmneb, et enne otsuse tegemist kuulati üle nii Ogier kui tema kaardilugeja Julien Ingrassia, aga ka M-Spordi tiimipealik Malcolm Wilson, mänedžer Richard Millener ja logistik Iain Tullie. Seejuures apelleeris Ogier ka sellele, et võrreldes eelviimase katsega oli šikaani asetus veidi muutunud, kuid see väide lükati kaamerapildi abil ümber ning prantslasele määrati kümnesekundiline ajatrahv.