Järveoja: tõestasime punktikatse võiduga, et kiirus oli võiduks olemas

Eesti rallimeeste sõidu lõpetas laupäeval enneaegselt turboprobleem, mis ilmnes 11. kiiruskatsel. «Nagu ikka, juhtus asi esimest korda. Mehaaniline murdumine. Seda polnud võimalik ette näha,» sõnas Järveoja ning lisas, et Toyota masinatele oli ralli seekord päris keeruline.

«Eks nad olid enesekindlamad kui lõpp välja kujunes. Paraku on nii, et kuna ükski tiim Mehhikos testida ei saa, siis tuleme jälle siia ja kõik kordub taas. Raske on Euroopas neid õigeid mudeleid leida, kui seal pole sellist hõredat õhku ja selliseid temperatuure kui siin. Kokkuvõttes saime meie vähemalt võrreldes Esapekka ja Jari-Mattiga olukorraga paremini toime tulla, püsisime esikohakonkurentsis ka reedel. Aga suures plaanis oli tiimile ikkagi väga-väga kehv ralli.»

Omavahel naljatasime, et auto oli reedel kui diskosaal

Samas avaldas Järveoja, et kõrgete temperatuuridega sai üsna kavalalt mängida. «Reedel oli üsna palju raskeid mäkkeronimisi, kus pidi targalt sõitma, kus mingil hetkel tuli auto täisvõimsust kasutada ning kui vähegi sirgem koht tekkis, sai auto jahutust. Nuppudega mängimist oli reedel kõvasti. Tundub, et Ott suutis seda võrreldes teiste sõitjatega paremini manageerida. Omavahel naljatasime, et auto oli reedel kui diskosaal. Tuled põlesid kogu aeg!»

Punktikatse võitsid eestlased kavalusega. Viimase katse eel otsustati koos meeskonnaga võtta nelja ja poole minutiline ajatrahv võtta ning rajale mindi teistest hiljem.