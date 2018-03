Keel oma hoolealuse vastuolulisest kommentaarist: kättemaks on lühike, aga tõhus!

Pärnu võrkpalliklubi nurgaründaja Kevin Saar sõnas eile pärast Balti liiga põhiturniiri viimast mängu, et tal pole finaalturniiri Kuressaares toimumise vastu midagi. Vastupidi, Saar ütles naljatledes, et andis isegi oma panuse, et Pärnu põhiturniiri tema kodusaarest eespool ei lõpetaks.