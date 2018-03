ENNE MÄNGU:



Kalev/Cramo ja Jenissei on seni kohtunud 12 korda, neist kolm on võitnud Eesti klubi. Seni viimane mäng – jaanuaris Krasnojarskis võideti tänu hiilgavale lõpuveerandile (26:15) numbritega 91:88. Üheksast kaotusest seitse on jäänud 10 punkti piiresse, seega on ajalooliselt tegemist meie jaoks ühe kõige pingelisema vastasseisuga, vahendab Kalev/Cramo kodulehekülg.

Tabeli viimasel kohal oleval Jenisseil on kolm võitu, 11 kaotust ning sellega pole meeskond oma paremate aegade tasemel. Eelmisel hooajal Frank Elegari vedamisel Ühisliigas koguni kuuendana lõpetanud ning Europe Cupil veerandfinaali jõudnud meeskond ei leidnud ekskalevlasele väärilist asendust ning on sel hooajal vaid harva võidurõõmu tundnud – kokku (Ühisliigas ja eurosarjades) on sel hooajal võidetud kuus ja kaotatud 22 mängu.

FIBA Meistrite Liiga alagrupiturniiril jäädi viimaseks, mis tähendas ka eurohooaja lõppu. Ühisliigas oldi viimati võidukad kaks kuud tagasi, kui võõrsil saadi jagu Minskist. Seejärel on saadud kodusaalis neli kaotust – lisaks Kalevile jäädi suhteliselt napilt alla Avtodorile ja VEFile ning kindlalt Kubanile.

Jenissei tuumiku moodustavad mängujuht Mark Lyons (28, 185), kes on Iisraeli liiga eelmise hooaja suurim korvikütt ja 2016.aasta Iisraeli meister – jaanuaris Kalevi vastu ta veel ei mänginud, kuid kahes viimases mängus on tabanud kaugelt kokku 7/18; lätlane Martins Meiers (27, 208), veebruari alguses Sassari vastu 24 punkti visanud ekskalevlane Vitali Ljutõtš; Ühisliiga tähtede mängul osalenud jänki Anthony Hilliard (31, 195), tema kaasmaalane, jaanuaris Kalevi vastu 16 punkti visanud Zabian Dowdell (33, 191), juba mainitud Nigeeria päritolu Suleiman Braimoh (28, 203), kes Kalevi vastu viimati 15 punkti viskas; ning Kalevi vastu alati hästi mängiv venelane Denis Zahharov (24, 192).

Ohtlik mees on ka Moldova päritolu suur äär Aleksandr Gudumak (24, 203), kes veebruari alguses Sassari vastu 10 punkti viskas. Nimekiri on seega igati aukartustäratav – jääb üle vaid imestada, miks see meeskond hetkel Ühisliigas «punast laternat» hoiab. Samas oli meeskonna üks liidreid, eelmisel hooajal Kalevi vastu 30 punkti visanud Suleiman Braimoh, vahepeal lähedal Itaalia liigasse kolimisele.