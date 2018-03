Tänak suurest punktivahest Ogier’ga: liiga positiivne ei ole olnud

Esikohal paikneb 56 punkti noppinud prantslane Sebastien Ogier. Teisisõnu: Ogier’ ja Tänaku vahe on juba 30 punkti ehk ühe ralliga on keeruline tiitlikaitsja kinni püüda. «Liiga positiivne ei ole olnud, aga vaatame, mis aasta toob,» kommenteeris Tänak ERRile üldseisu pärast kolme rallit.

Kolme nädala pärast sõidetakse Korsika asfaldiralli. «Korsika on alati olnud peaaegu puhas ralli, et eks näis, mis seal tuleb. Jälle esimest korda päris asfalti peal võistlus, siin on avastamist omajagu. Eks vaatame, kuidas testid lähevad ja siis näeme edasi,» ütles Tänak.