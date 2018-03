Kangert esimesest velotuurist: mõned päevad päris head, vahepeal on masendav

Kangert hoiab Tirreno-Adriatico velotuuril kokkuvõttes 34. kohta, kaotust võitjale on kogunenud kuue päevaga 13.01. Täna on kavas viimane etapp, kümne kilomeetri pikkune temposõit.

«Vahepeal on päris masendav olnud. Enesetunne ja tulemus on mõned päevad siin päris head olnud ja mõnus tunne on võidu sõita olnud,» sõnas ta ETV spordisaatele. «Võistluspaus on olnud pikk. Lihtsalt on vaja ära kannatada ja kiirus kuidagi võistlustega uuesti jalga saada» ütles Kangert.