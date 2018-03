Võrkpalli otsepilt: Rakvere ja Tartu alustavad veerandfinaalis põnevusheitlust

Mängu eel:

Tartu ja Rakvere omavaheliste mängude seis on tänavu 1:1. Mõlemad on olnud võidukad kodus, sest põhiturniiri esimese kohtumise võitis Rakvere oktoobris 0:2 kaotusseisust 3:2, kusjuures viimane geim lõppes seisuga 15:13. Veebruaris said tartlased aga kodusaalis kindla 3:0 revanši, loovutades geimides vaid 18, 10 ja 15 punkti.

Rakverelased on olnud tänavu hädas põhimeeste vigastustega, viimati langesid rivist välja Tanel Uusküla ja Elia Lulla. «Tanelil on põlv raskelt haige ja ta pole kuu aega saanud hüpata. Vaatame viimase trenni põhjal, kas näiteks valuvaigistitega oleks mõtet teda kasutada või mitte. Pigem näeb veerandfinaalis väljakul Eliat, kes tõmbas hiljuti selja ära,» sõnas Rakvere peatreener Andres Toode.

Toode hinnangul mängib Tartu kiiret ja ladusat võrkpalli. «Peame nende servi ja blokiga toime tulema, vaid nii on võimalik mängus püsida. Iga mängija peab oma võimetest suutma 100 protsenti realiseerida. Praegu on küll väga-väga raske leida midagi, kus meil oleks Tartu ees eelis, aga me läheme sellegipoolest võitu jahtima.»

Rakverelased on hooaja vältel loobunud oma mõlemast võõrjõust (Kirill Krasnevski ja Nicolas Dubinski). Eestimaist on üha enam eelistamas ka tartlased, sest austraallane Samuel Walker lahkus klubist sõrmevigastuse tõttu ja kanadalane Brook Sedore on jäänud kahe noore hiidlase Stefan Kaibaldi ja Markus Uuskari varju. Ainsa leegionärina on ilmselt tartlaste algkoosseisus seega Austraalia diagonaal Curtis Stockton.

«Oleme hooaja parimas vormis, aga midagi kerget siit küll tulemas pole,» arvab Tartu juhendaja Oliver Lüütsepp. «Kui me serviga piisavat ohtu Rakverele ei kujuta, oskab Martti Keel tõsted väga kiiresti vabadele meestele mängida. Rakvere ründajatest peame erilise tähelepanuga jälgima Siim Ennemuisti ja Andris Õunpuud.»