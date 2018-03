Selveri peatreener veerandfinaali eel: mentaalselt tuleb suur võitlus

Selver peab veerandfinaalidele vastu minema ühe põhimeheta, sest viimases põhiturniiri mängus vigastas kapten Taavi Nõmmistu hüppeliigest ja tema play-offides osalemine on küsimärgi all.

«Raske vastane. Võitlejad. Kui me suudame servil agressiivsed olla ja bloki-kaitse osas mänguplaani järgida, siis on meil head võimalused õnnestumiseks. Oluline on ka kuni rünnakuni kannatlik olla, siin on meil palju arenguruumi. Mõlemas meeskonnas on see seeria mitmete mängijate jaoks esmakordne play-offi kogemus, seega ka mentaalselt tuleb suur võitlus nii iseenda kui vastasega,» kommenteeris peatreener.