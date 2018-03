Serviti plaanib anda mängus igipõlise rivaaliga mitmele põhitegijale puhkust

Tugevamal vaheturniiril juhib 32 punktiga eelmises voorus hooaja esimese kaotuse saanud Serviti, kes võib võidu korral kindlustada esikoha. Viljandi HC-l on 27, Kehral 21 ja Põlva Coopil 16 silma. Kohtadele 5.-8. mängivas nelikus on koha veerandfinaalis broneerinud HC Tallinn ja HC Viimsi, kel vastavalt 20 ja 14 punkti. Tabeli lõpus peavad lahingut 7. koha pärast kolme silma peal olevad SK Tapa ja Aruküla/Audentes.

Kehra vs. Serviti vol. 2

Kahe peale 26-st Eesti meistritiitlist 23 võitnud Kehra ja Serviti kohtuvad kaheksapäevase perioodi vältel kolm korda. Pühapäeval said põlvalased võõrsil 31:22 edu Balti liiga veerandfinaalis, kordusmäng on pühapäeval. Eesti sarjadeski pole Serviti sel hooajal kolmapäevasele kodumeeskonnale palju sõnaõigust jätnud – võidetud on kõik neli omavahelist mängu.

«Ühelt poolt tabeliseis ja teiselt poolt eesootav Balti liiga kordusmäng tekitavad meile variandi anda mänguaega palluritele, kes seda seni vähem saanud,» ütles Serviti juhendaja Kalmer Musting, planeerides koju jätta Eston Varuski, Kristjan Muuga, Henri Sillaste ja seljaga hädas oleva Roman Aizatullovi.

«Mängijaid on meil siiski piisavalt, kergelt me seda kohtumist ei võta ja sõidame Kehrasse võiduplaanidega,» kinnitas Musting. «Lihtsalt saame käimasoleva hooaja otsustava faasi eel hea võimaluse kontrollida, kuidas vähemmänginud mehed tugeva vastasega kohtudes pingele vastu peavad.»

«Uus mäng ja teine sari, nii et Balti liiga peale liigselt ei mõtle,» lausus kehralaste peatreener Kaupo Liiva. «Muidugi oleme analüüsinud pühapäevast kaotust, kus meie teine poolaeg täitsa untsu läks. Peame kolmapäeval paremini valmis olema ning kodusaalis lähme kindlasti võitu püüdma, olgu tabeliseis, mis ta on.»

Tugevama vaheturniiri teine kohtumine peetakse neljapäeval kui Põlva Coop võõrustab Viljandi HC-d. Kolm varasemat vastasseisu lõppesid mulkide võiduga, viimati täpselt kuu aega tagasi tulemusega 37:28. Viljandi on koduses liigas võitnud kuus mängu järjest, sealjuures põhjustades viimases voorus hooaja esimese kaotuse Servitile.

Elmu Koppelmann: meie kodusaalis pole kellelgi lihtne

SK Tapa sai kaks nädalat tagasi hooaja esimese võidu, kui kodusaalis oldi üle Aruküla/Audentesest 34:29. Neljapäeval võõrustatakse HC Viimsi/Tööriistamarketit, kellele seni kolmel korral alla jäädud. Kui põhiturniiril kaotati vastavalt kuue ja nelja väravaga, siis kuu aega tagasi saadi hävitavalt 18:30 lüüa.

«Viimati oli meil Vahur Oolup puudu, aga neljapäeval tahaks kindlasti Viimsile vastu hakata,» kinnistas Tapa peatreener Elmu Koppelmann. «Tapal pole kellelgi lihtne, seda kogesid siin isegi Serviti ja Coop. Aga tahtmine on üks asi ja palju sõltub nii meil kui vastasel, milline koosseis kokku saadakse. Kui Viimsi tuleb parima tiimiga, siis läheb meil kindlasti väga raskeks.»

Nagu mitmel teiselgi klubil, valmistab Tapalegi peavalu kaitseväes olevate meeste ehk Marek Puierästi ja Marek Palmsalu seis. «Ilmselt neid mängule ei lubata, aga just kogenud meeste osalemine oleks meie noorele tiimile tähtis. Mänguliselt on noored väga tublid, aga tihedas mängus võivad just kogemused ja neist tulenev enesekindlus maksvaks saada,» hindas Koppelmann.

«Meil pole tabeliseisu kohalt suurt midagi mängus – 6. koht on kindel ja ettepoole tõusta matemaatiliselt küll võimalik, aga reaalselt mitte. Üritame kõigile platsil võimalusi anda, lihvida mängujoonist ja valmistuda veerandfinaaliks, kus ilmselt kohtume Kehraga. Võibolla peaksin meestele ütlema ka, et soovin sünnipäevakinki ning valik on teie, milline see olema saab,» muigas päev pärast mängu 56. sünnipäeva tähistav Viimsi peatreener Ain Pinnonen.

Veel lähevad nõrgemas nelikus Kalevi spordihallis vastamisi HC Tallinn ja Aruküla/Audentes. Pealinlased on vaheturniiril sammunud võidult võidule, avavoorus saadi kolmapäevasest vastasest napilt 27:25 jagu. Põhiturniiri kahes kohtumises olid Tallinna võidunumbrid 31:23 ja 39:24.