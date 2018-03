Otseblogi: Tartu võõrustab Balti liiga poolfinaali avamängus Jurmalat

Et kahe liidri osalemine on kahtluse all, ei hakanud Vene eile matši eel oma võistkonna võimalusi või ootusi pikemalt lahkama. Küll aga oli ta nõus, et tegu on tartlastele üliolulise kohtumisega, sest koduseinte toel on tänavu Balti liigas võidetud seitse mängu ja kaotatud vaid üks. Võõrsil pole seesugust vormi näidata suudetud – võidud-kaotused on viigis 3:3. Võrdluseks on A-alagrupis esimeseks tulnud Jūrmala meeskond kodusaalis mänginud ilmeksimatult ning saanud terve senise turniiri peale vaid ühe kaotuse, kui jaanuaris jäädi võõrsil napilt alla Šiauliaile. Läti liigas hoitakse Ventspilsi ja Riia VEFi järel kolmandat kohta.