Noor jaapanlanna on tegemas unelmate turniiri

20-aastase Osaka jaoks oli tegu teise korraga alistada maailma edetabeli esiviisikusse kuuluv tennisist ja suurturniiri poolfinaali jõudmisega kerkib ta uues paremusjärjestuses ise vähemalt 31. kohale. Et finaali edeneda, peaks jaapanlanna tõstma oma tippude alistamise saldo kolmeni, sest nelja parema seas ootab teda ees kohtumine maailma esireketi Simona Halepiga (alistas Petra Martici 6:4, 6:7 (5), 6:3). Teine poolfinaalpaar selgub täna.

Meeste turniiril said eile peetud enamik kaheksandikfinaale. Need möödusid üllatusteta. Roger Federer (ATP 1.) oli 7:5, 6:4 üle Jeremy Chardyst (ATP 100.) ja peab kaheksa parema seas alistama hooaega maruliselt alustanud Hyeon Chungi (ATP 23.), et jääda ka pärast Indian Wellsi turniiri Rafael Nadali ees maailma esireketiks.