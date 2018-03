Eesti curlingupaar tegi ajalugu

"Ausalt öeldes tuli see kõrge edetabelikoht ka meile üllatusena, sest ma ei käi jälgimas, et mis kohal me oleme. Aga kui mulle helistati ja sellest teatati, oli seda muidugi meeldiv kuulda," sõnas Lill. "Ega see edetabelikoht meile mingit eelist ei anna, pigem motiveerib see vastaseid meie vastu paremini mängima ja tõestama. Meie jaoks on see märk, et liigume oma treeningute ja pühendumisega õiges suunas. Hooaja tähtsaim etteaste on siiski aprilli lõpus toimuv MM."