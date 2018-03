Vaata videot ja loe selgitust: kuidas kohtunikud Selverile käru keerasid

Tallinna Selver lasi Balti liiga veerandfinaalis Jekabpilsi Luši vastu käest 2:1 edu ja mäng läks viiendasse geimi. See on nende enda süü. Et otsustav geim 11:15 käest läks, selles mängisid oma osa kohtunikud, kes jätsid 11:11 viigiseisul vilistamata lätlaste vea. Kui see ikka oli viga.