Tänak rääkis Mehhiko ralli probleemidest

«Meil kõigil oli samasugune probleem. Ma ei tea täpselt, kuidas teised kutid sellega toime tulid, kuid mina keskendusin väga palju, et probleemist üle olla. See oli päris raske. Me pidime aeglastes kohtades sõitma (mootori) turvarežiimil. Kui aga õhk ilusti liikus, oli kõik korras. Katsetel juhtus nii palju, kuid suutsid hoida head rütmi ning pigistasime olukorrast välja maksimumi,» ütles Tänak WRC.comile.