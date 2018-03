Rossi jätkab karjääri: ma ei tahtnud teha Schumacheri viga

Rossi otsustas karjääri jätkata, et mitte teha tulevikus sellist tagasitulekut, nagu tegi Michael Schumacher 2010. aastal. Mäletatavasti lõpetas Schumacher 2006. aastal tipus olles karjääri, kuid naasis siis neli aastat hiljem. Tagasi tulles ei suutnud Schumacher oma kunagist kiirust enam näidata.

«Paljud suured võidusõitjad on lõpetanud karjääri ajal, mil nad olid tipus. Nii tegi Schumacher, aga ka Max Biaggi ning Troy Bayliss. Schumacher ja Baylissi naasid hiljem karusselli. Mina otsustasin, et sõidan lõpuni. Ma ei taha tulevikus mõelda, et võib-olla pidanuks veel kaks hooaega sõitma,» selgitas Rossi, kelle karjäär jätkub seega vähemalt 2020. aasta lõpuni.