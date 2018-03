Mart Soidro: kümnevõistluses käib tihe rebimine

Murdmaasuusatamisel ma hetkel rohkem ei peatuks – pole nagu põhjust –, küll aga meie teisel traditsioonilisel alal, kümnevõistlusel. Parandatagu mind, kui ma eksin, aga see on vist ainus spordiala, mis pole viimase seitsmekümne aasta jooksul kordagi madalseisus olnud. Neist nelikümmend esimest aastat möödusid Fred Kudu (1917–1988) kaitsva tiiva all.