Tommi Mäkinenil on kõrini

«Tegu on kõige karmima ralliga MM-kalendris ja meil on jätkuvalt õppida,» vahendab teist aastat WRC-sarjas osaleva Toyota juhi sõnu Motorsport News. «Meil on õppimisest kõrini, aga järgmisel aastal oleme me siin tagasi ja jahutusprobleemile on leitud lahendus.»

Mäkineni sõnul ei saa välistada, et teised tänavused kuumad rallid – Sardiinia ja Türgi – võivad taas neile keeruliseks osutuda, aga ometi ei kavatse ta Yarise muudatustega kiirustada. «Meie probleemid ei ilmne madalamatel kõrgustel. Meil on veel tarvis vaeva näha. Generaatoririke ja Tänaku laupäeval kogetud turboprobleem – me ei mõista nende põhjuseid ja need olid kummalised. Liiga vara on nende kohta midagi öelda, aga me uurime ja üritame lahenduse leida,» rääkis soomlane, kelle meeskond on praeguse seisuga MM-sarjas viimasel kohal.