Kogenum Pill iseloomustab MK-finaali võistlusena, kus kõik on tavapärasest natuke mastaapsem. «Nii kõrgeid takistusi hüppame meie võib-olla mõne korra aastas,» sõnab Pill – MK-finaalis tuleb põhiparkuuris ületada 160 cm takistusi, eestlaste tavapärastel võistlustel on need 10-15 cm madalamad. «Ka takistuste vahed on väiksemad, kordagi ei ole nii, et oleks jube mõnus sõita. Rajad tehakse alati tehniliselt väga rasked,» lisab Pill.