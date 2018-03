Klopp: Manchester City ei oleks kindlasti meid vastaseks valinud

«Ma olen seda varem öelnud ja tõde on see praegugi – on üpris tavaline, et loosirattast tuleb välja enamvähem naaber. Kui aus olla, pole mul midagi selle vastu,» võttis Klopp fortuuna kokku. «Oleme neile liigas kord kaotanud, kord võitnud ja ma ei usu, et nad mõtlesid enne loosi, et Liverpooliga kohtumine oleks neile parim tõmme. See on märk sellest, kui tugevad olla võime.»

Klopp rõhutab, et kuigi Liverpool ei ole matšis favoriit ei saa selleks pidada ka Cityt. «Kaheksa parema seal ei olegi palju favoriite – võib-olla vaid Bayern (kohtub Sevillaga – toim) ja Barcelona (AS Romaga). Jumal tänatud, et see on jalgpall, kus midagi pole ette määratud.»