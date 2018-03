Liverpooli unistusele loositi takistuseks City

Miks? Sest Liverpool on ainus meeskond, kes on sel hooajal suutnud ülikindlalt Premier League’i tabelit juhtivat Cityt koduliigas võita. Kui septembris alistas City kodustaadionil Liverpooli 5:0, siis jaanuaris teenis Liverpool magusa 4:3 revanši.

Statistiliselt on Liverpoolil põhjust siiski eelseisva vastasseisu eel olla optimistlik. Viimasest kaheksast omavahelisest mängust on City suutnud võita vaid ühe. Viimasest 30 mängust, mis on peetud Liverpooli kodustaadionil, on City samuti võitnud vaid ühe.