Video Mourinho 12 minutit kestnud kaitsekõnest: ma võiks olla klubis, kus on tiitel garanteeritud, aga olen ja jään siia!

«Seitsme aasta ja nelja peatreeneri jooksul ei jõutud korra üldse eurosarja, kaks korda langeti alagrupis ja parim tulemus on üks veerandfinaalkoht. Selline on jalgpallipärand!»

«Kas mul on suur õnn ja teil suur ebaõnn, aga teie räägite fännidega, kes on väga pettunud, ja minuga suhtlevad need, kes mõistavad, milline on selle klubi pärand, milline on arenguprotsess ja millisel hetkel ma siia klubisse tulin.