Rafael Nadali vigastuse kohta selgus šokeeriv fakt

Maailma edetabeli teise tennisisti, Rafael Nadali, hooaja algust on varjutanud vigastused, mistõttu on ta tänavu ainsa turniirina osalenud Austraalia lahtistel, kus andis veerandfinaalis loobumisvõidu. Vigastused pole hispaanlasele midagi uut ja tema onust ekstreener Toni tõdes, et tegelikult on Nadal juba viimased kuraditosin aastat pidanud neelama valuvaigisteid, vahendab CNN.