Otsus tehtud: jalgpalli MMil kasutatakse furoori tekitanud süsteemi

Videokohtunik oli esimest korda kasutuses 2016. aasta klubide MMil, lisaks on seda katsetatud sel hooajal Inglise karikamängudes ning erinevates Euroopa kõrgliigades, näiteks Saksamaal ja Itaalias.

«Meid ootab ees esimene MM, kus töötab ka videokohtunik. See on vajalik, väga tähtis ja ajalooline otsus,» sõnas Infantino. Ta lisas, et videokohtunike kasutamine aitab jalgpalli õiglasemaks muuta.