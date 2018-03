Järveoja avaldas, kuidas rallimehed Korsikal üksteisele käru keeravad

Aasta tagasi lõppes eestlaste ralli õnnetult, kui nende Ford Fiesta WRC-masin kaldus pikas paremkurvis rajalt välja ning kuigi auto ega mehed vigastada ei saanud, oldi niivõrd sügaval kraavis, kust välja pääseda ei õnnestunud. Järveoja rääkis Kuku raadio podcastis «Power Stage» , et seegi oli kogemus.

«Küll me juba teame ise ka, kuidas sõita. Jari-Matti (Latvala – toim) näitas ka powerstage’i võiduga, et Toyota oli päris kiire,» sõnas Järveoja ja kinnitas, et Toyota testisõidud algasid juba sellel neljapäeval.