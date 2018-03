Vormelitähed meenutasid Schumacherit

«Ta oli füüsilise ja vaimse lähenemise mõõdupuu,» rääkis sakslasest poolakas Robert Kubica, kes on pärast pikka vigastuspausi F1-sarjas tagasi Williamsi testisõitjana.

«Pärast nelja F1-tiitlit oleksid paljud sõitjad veidi lõdvemalt võtnud, aga mulle räägiti, et ta nägi edasigi sama palju vaeva, nagu ta oleks jahtinud oma esimest tiitlit. See näitab tema tugevust, see inspireerib mind ja ma tahan seda jäljendada,» sõnas Ferrari noorsõitja, Sauberi roolis kuninglikus sarjas debüüti tegev Charles Leclerc.

«See oli vist testisõit. Aasta pidi olema 2006. Ma nägin teda minu ees sõitmas ja mõtlesin, et issand, ma olen F1-s ja seal on Michael Schumacher! Ta sai mul eest minema, sest ma ei suutnud temaga toona sammu pidada. See oli sürreaalne hetk,» meenutas nüüdne neljakordne maailmameister Lewis Hamilton.

Oma armastust vormelilegendi vastu näitasid hooajaeelsel Barcelona testil ka Ferrari fännid, kes rullisid tribüünil lahti hiiglasliku Schumacherit meenutava plagu. AP küsis selle peale kommentaari ka sakslase mänedžer Sabine Kehmilt, kes vastas: «Ma saan öelda, et perekond hindab kõrgelt fännide empaatiat. Need inimesed tõesti näevad ja mõistavad, et (Schumacheri tervislik info) ei ole avalikus ruumis jagamiseks.»

Schumacher kukkus 2013. aastal Meribeli suusakuurordis märgistamata rajal suusatades peaga vastu kivi ning oli ränga peatrauma tulemusel kuus kuud koomas. 2014. aasta septembrist on mees kodusel ravil ning mingeid teateid tema tervise kohta ei ole.