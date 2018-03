Neymar esitas PSG-le uskumatu ultimaatumi

Sellise väitega tuli lagedale inglismaa väljaanne Times. PSG president Nasser Al-Khelaifi reisis möödunud nädalal Brasiiliasse, kus jalaoperatsioonis taastuv Neymar esines oma heategevusorganisatsiooni ees. Mehed rääkisid omavahel ründaja tulevikust ja väidetavalt olevat Neymar oma isa õhutusel esitanud klubijuhile nõudmise tõsta oma palka miljoni (!) naelani nädalas. Eurodes teeks see maksude-eelseks palganumbriks 1 134 000 eurot! Mullu suvel sõlmis brasiillane klubiga viieaastase lepingu, kus oli tema nädalaseks põhipalgaks märgitud 715 000 eurot.

Neymari nõudmiste aluseks on Madridi Reali tema vastu üles näidatav huvi. Väidetavalt olla Madridi hiid jõudnud juba põhimõttelisele kokkuleppele Müncheni Bayerni tähe Robert Lewandowski palkamise osas, kuid meeskonda soovitakse tuua ka Neymari.

Barcelona PSG vastu vahetanud Neymar olevat isegi huvitatud La Ligasse naasmisest, sest talle ei istu Prantsusmaa kõrgliiga madal keskmine mängutase, nirud staadionid ja võõrsilmängudele bussiga sõitmised. Lisaks tunneb maailma kalleim jalgpallur, et tema vastu tehakse liiga palju vigu, kirjutab Brasiilia UOL. Kui PSG tõstab tema palganumbri miljonini, on Neymar valmis need hädad aga välja kannatama.