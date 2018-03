Suusakuningas Ränkel: kartsin Markoga lõpu peale jääda

Läbida jäi veel vaid kolm 3,33 km pikkust ringi. «Arvasin, et Algo läheb suuski vahetama, sest meie Markoga vahetasime ring varem ja püüdsime ta värske suusaga kiiresti kinni. Saime tema suusavahetusega edu ja jätkasime heas tempos,» selgitas Ränkel.

Ta tunnistas, et Kilp oleks lõpusirgel olnud ilmselt teravama jalaga ning seetõttu tuli käiku vahetada. «Marko sõitis väga hästi. Ma kartsin, et jään temaga lõpu peale ning otsustasin umbes kümme kilomeetrit enne lõppu rünnata,» meenutas värske Eesti meister võistluse otsustavaid hetki.

Ränkel saavutas sel nädalal Eesti meistrivõistlustel koguni kolm kuldmedalit. Reedel triumfeeris Ränkel vabatehnika paarissprindis, laupäeval meeste 3x10 km teatesõidus. «Eesti meistriks on alati hea tulla, need sõidud on tähtsad,» kommenteeris Ränkel, kes MK-sarjas leppis tänavu haiguse tõttu vaid 16 punktiga.