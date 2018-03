Anti Saarepuu võrdles värsket MK-sarja üldvõitjat Petter Northugiga

«Üldjoontes oli parem hooaeg kui eelmine,» sõnas Saarepuu pärast Eesti meistrivõistluste viimast võistlust Postimehele. «Olen treenerikingades veel nii-öelda poisike, aga edasiminek võrreldes eelmise aastaga on kindlasti tehtud. Tahet ja indu jätkamiseks jagub, et poisse paremaks saada,» lisas Saarepuu.

Pyeongchangi olümpiamängudel jäi Eesti suusakoondise parimaks tulemuseks Algo Kärbi 17. koht 50 km ühisstardist klassikasõidus. Marko Kilp saavutas klassikasprindis 18. koha. Eesti treener vaatab juba tulevikku, et järgmisel olümpial veelgi kõrgemaid kohti jahtida.

«Karel on võimeline veel ühe korraliku olümpiatsükli tegema,» rääkis Saarepuu, kes vihjas Karel Tammjärve 28-eluaastale. «Midagi hullu lahti pole – nad on poisid, kes pole oma võimeid täielikult realiseerinud. Peame rohkem «pigistama», et veel areneda,» jätkas Saarepuu.