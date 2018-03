Alusalu pani hooajale vinge punkti: ootan juba järgmist

«Tasus siia tulla ja pärast olümpiat end uuesti kokku võtta,» rääkis Alusalu, kes saavutas MK-sarja üldarvestuses karjääri parima, kaheksanda koha ning lõpetab hooaja rahalise preemiaga. «Mul on hea meel, et suutsin kogu hooaja vältel stabiilselt sõita, punkte saada ja siia kvalifitseeruda. Absoluutselt minu karjääri parim hooaeg, pean rahule jääma,» lisas Alusalu.

Pyeongchangi olümpiamängude neljas naine rõhutas, et vorm sai ajastatud suureks spordipeoks ning kõik teised saavutused olid vaid boonuseks. «Pärast olümpiat ei tundunud see enam nii suur võistlus, sest suur osa pingetest oli maas. Põhivorm oli olümpiaks ajastatud,» rääkis 23-aastane Alusalu.

Nüüd võtab Alusalu mõneks ajaks aja maha ja puhkab veidi kodumaal. Seejärel on kavas hakata tegelema järgmise hooaja plaanidega ja sponsorite otsimisega. «Ootan juba järgmise hooaja ettevalmistusperioodi, sest trennitegemisest isu täis ei ole, aga väsinud on just vaimne pool,» kommenteeris Alusalu.