Korsika ralli on WRC armastatud ralliraadio luigelaul?

Ralliraadio hääbumise põhjus on ilmne: tänavusest hooajast tuli WRC-sari välja eksklusiivse videolahendusega, mille kaudu on kõik kiiruskatsed fännidele otsepildis jälgitavad (kui tehnilisi probleeme ei esine, mis on seni olnud ohtrad). Katseid kommenteerib suures mahus Williams, mis tähendab, et tema töö raadioeetri vedamisel on märgatavalt nuditud. Juba see devalveerib sealsete ülekannete väärtust.