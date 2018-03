Klavan Meistrite liigast: suudame selle võita

Klavani sõnul on meeskonnasiseselt Meistrite liiga võidust räägitud. «Eks ikka on jutuks tulnud ja kui kõik hästi läheb, siis oleme võimelised selle võitma. Sama kehtib kõikide teiste meeskondade kohta,» sõnas Klavan Eesti ajakirjanikele.

Kaheksa parema hulgas ei pea Liverpool kaugele reisima, sest vastamisi minnakse linnarivaal Manchester Cityga. «Väga igav loos, 40 minutit bussiga sinna (Manchesteri – toim.) minna,» kommenteeris Klavan. «Mõlemal meeskonnal on omad võimalused. Manchester City teeb väga võimsat hooaega, eriti koduliigas, aga Champions League’is oleme võrdsel maal ja seal on ainult kaks mängu,» jätkas Klavan, lisades, et Liverpool suudab heal päeval ükskõik keda võita.

«Nüüd (veerandfinaalis – toim.) läheb tõsisemaks. Loeb, kellel on paremad närvid sealt järgmisesse ringi jõuda. Me ei tatsa igal pool ringi, et läheme Champions League’i võitma, aga meil on võimalus seda teha,» lisas Klavan.

Kaheksandikfinaali korduskohtumises Portoga tegi Klavan Eesti jalgpalliajalugu, kui mängis esimese eestlasena Meistrite liiga play-off-mängus. Hooaja esimesel poolel rohkesti mänguminuteid kogunud Klavan sel kalendriaastal platsile ülemäära palju pole pääsenud. Põhjuseid on mitmeid.

«Minu vigastuse ajastus ei olnud kõige parem – maailma kõige kallim keskkaitsja toodi klubisse ja andsin kandikul algkoosseisukoha ära,» selgitas Viljandist pärit jalgpallur. «Pärast seda oli arvata, et teised mängivad tähtsaid mänge. Teadsin, et minu olukord läheb raskemaks, aga tuleb edasi positiivne olla ja treeningutel endast maksimum anda,» jätkas Klavan, öeldes, et kui antakse võimalus mängida, tuleb see ära kasutada.