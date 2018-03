Hooaja esimesel poolel rohkesti mänguminuteid kogunud Klavan on pärast 1. jaanuari kõrgliigamängus 94. minutil Burnleyle löödud 2:1 võiduväravat saanud platsile vaid kaks korda, mõlemal puhul vahetusest. Napi mänguaja põhjused on erinevad, kuid keskkaitsjat teeb kurvaks asjaolu, et need sattusid halvale perioodile ja et tal juhtus olema ebaõnne.