Cavaliers jäi 13 mängu enne põhiturniiri lõppu peatreenerita

«Pärast arutelu klubi ja arstidega tegin otsuse, et pean keskenduma ravile. Soovin play-offideks end korda saada,» teatas Lue pressiteate vahendusel. «Mul on olnud viimase aasta jooksul rinnus valu ning probleeme on olnud ka teiste sümptomitega, sealjuures unetusega. Olen korduvalt uuringutel käinud, kuid keegi ei oska öelda, milles asi on.»

Meeskonna suurima staari LeBron Jamesi sõnul on Lue puudumine meeskonnale suur kaotus. «Ta on meie laeva kapten. Muretseme väga tema tervise pärast. See on palju olulisem kui korvpall.»