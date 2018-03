Mis tagab ralliautole ekstreemolukorras võimsuse?

«Ralliauto ei pea alati kasutama mingisugust teist kütust, vaid võib vabalt sõita ka kütustega, mida on vabalt saada ükskõik, millistes tanklates. Aga võidusõidubensiini kasutatakse seetõttu, et see annab veidi rohkem autole võimsust. Võidusõidubensiinide oktaaniarv on 102 – tanklates on see 95 või 98,» selgitas Niinemäe.

Võidusõidubensiinitootjaid on maailmas paarkümmend. «Aga igaühel neist on omad nipid ja saladused, kavalused. Mistahes võidusõidubensiinitootja konkreetne bensiin on ühtede ja samade näitajatega. Tema piirnormid ei kõigu – ehk kui on erikaal 760, siis see on kogu aeg sama.»

Nõnda jäävad samaks ka tulemused. WRC-sarjas on kindel kütusemüüja, Panta Racing, kellega on tehtud kolmeaastane leping. Ühe kiiruskatse kulu on Niinemäe hinnangul 0,7 liitrit kilomeetrile, tavarežiimis aga 0,3 liitrit.

«Võidusõidubensiin on nähtud kasutamiseks ekstreemolukorras ehk võistlustel. Tavatarbija mõttes on see miinus, et autot võib olla kohati väga raske käima saada. Aga see võimaldab ekstreemolukorras võtta autodest välja viimase.»

Kindlasti pole see aga pikalt jätkusuutlik. «See on tegelikult hull raharaiskamine,» sõnab Niinemäe ning avaldab ka hinna – kui tavabensiini liiter maksab praegu 1,23 eurot, siis võidusõidubensiin 4,5 eurot. «Tippbensiinide hinnad võivad olla seitse-kaheksa eurot per liiter. See number tundub väga suur, aga kui mõelda, kui palju on tehnikat, kui palju on raisatud inseneriressurssi, siis tegelikult on see ikkagi väike,» sõnas ta.