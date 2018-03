Võrkpalli otsepilt: Balti liiga esimeses poolfinaalis kohtuvad suurfavoriit Saaremaa ja üllataja Rakvere

Kuigi Rakvere puhul tegu on tiitlikaitsjaga, oli kõige suurem üllatus just nende pääs nelja sekka. Ilma ühegi leegionärita lülitas Andres Toode juhendatav poolprofessionaalne meeskond veerandfinaalis konkurentsist hästi komplekteeritud Tartu Bigbanki.

Rakvere juhendaja Andres Toode ütles finaalturniiri eel, et meeskond pole pärast Tartu alistamist pilvedesse tõusnud. «Liigseid emotsioone ei ole, kõik on rahulikud. Loomulikult oli Tartu selles veerandfinaalis favoriit, aga kui mängime nii nagu seal, on kõik võimalik. Ka Saaremaa vastu läheme kõvasti võitlema, kuigi Saaremaa on võimas meeskond,» sõnas Toode, kes treeningutel pole pärast veerandfinaali mehi liigselt tagant sundinud.