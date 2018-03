Võrkpalli otsepilt: Balti liiga meister selgub Saaremaa ja Pärnu lahingus

Mida ennustab Keel aga homse finaali kohta? Mõlemad senised omavahelised mängud on Pärnu Saaremaale kaotanud. «Kui vaadata diagonaalründaja positsiooni, on ka tänase (eilse – toim) mängu põhjal seis üks-null Saaremaa kasuks,» ütles Keel, kes ei jäänud rahule leedulase Robert Juhnevitši esitusega. «Võitja selgitab üks mäng. Siin on palju ka õnnes kinni, aga ma olen kindel, et Saaremaa mängib meie vastu paremini kui poolfinaalis.»