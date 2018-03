Mihkel Räim vigastusest: ei mahu pähe, kuidas ma nii kaugele kukkusin

«Kukkusin tüüpilises võistlusolukorras. 1,5 km enne finišit olin oma meeste taga. Poisid vajusid natukene liiga taha. Keegi ei suutnud tasakaalu hoida ja sõitsime lihtsalt sisse. See õhulend oli päris huvitav,» sõnas Israel Cycling Academy rattur.

Räim ise ei mäleta kukkumisest suurt midagi, ent on olukorra videost järele vaadanud. «Teised olid koos minu rattaga kümme meetrit minust ees pool, mina olin kuskil tee keskel taga pool. Ei mahu pähe, kuidas ma nii kaugele kukkusin,» meenutas ta.

Raske kukkumine tähendab Räime jaoks aga võistluspausi. Kõige nukram on asja juures see, et täpset võistluspausi pikkust on raske prognoosida. Nimelt avastati Räime paremas käes lodiluumurd, kuid seda alles kolm nädalat pärast kukkumist.

«See on väike luu, mis jääb päris tihti märkamata. Selleks, et lodiluumurdu tuvastada, tuleb teha eraldi uuring. Kolumbias mulle seda ei tehtud. Kolmandal päeval pärast vigastust ronisin tagasi ratta selga ning käsi oli päris valus. Ise arvasin, et valu oli tingitud paistetusest,» ütles Räim.

Kolme nädala eest käis Räim aga uuesti arstide juures, sedapuhku Hispaanias. Seal tehti tema randmele spetsiaalne uuring ning avastati lodiluumurd. «Mulle öeldi kohe, et sel kuul ma enam ei võistle. Selles suhtes totter lugu, et kuna see luu on pidevalt liikumises ja vereringe on seal häiritud, pareneb luu kaua.»

Ise loodab Räim võistluskarussellile naasta aprilli keskpaigaks. Pikast vigastuspausist hoolimata on 24-aastane eestlane end pidevalt vormis hoidnud. «Trenni olen kogu aeg teinud. Mitte nii intensiivselt, aga päris paksuks poisiks pole läinud. Kuid tühi trenn muutub igavaks. Vaatan telekast rattasõite ja vahepeal on päris nukker seis.»

Olukorra muudab raskeks ka tõsiasi, et alates 31. detsembrist on Räim hetkeseisuga n-ö vabaagent. «Aga hetkel ei näita see midagi. Olukord oleks parem, kui ma oleks praegu võistelda saanud, aga agent tegeleb asjadega ja minu pea on selle arvelt rohkem puhanud. Usun, et saan ka oma eelmise aasta tulemustega kuhugi koha.»