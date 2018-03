Kangert: aeg on oma tulemustele mõelda!

Profiratturi elu on kindlasti seiklusrohke, kuid selge on ka see, et aastast aastasse sama malli järgi tegutsemine muutub nüriks. Ratta selga ronimine ei paku enam sellist rahuldust nagu varem. Eriti kui oled juba 31-aastane ning rattamaailmal on raske sulle midagi uut pakkuda. Kuigi see võib kõlada sadistlikult, võib probleemile lahenduse leida ränkraske vigastuse abil.