Ojamets tasub Tartu ees auvõla

Tartu Bigbanki treeneripink jäi vabaks pärast Balti liiga veerandfinaalis saadud üllatuskaotust Rakverelt. Viimasel kolmel hooajal meeskonda juhendanud Oliver Lüütsepp leidis, et ei ole täitnud talle pandud ootusi ning astus oma kohalt tagasi.

Klubi juhtkonnale tundus loogiline astuda läbirääkimistesse just Ojametsaga, kes enne Lüütseppa omakorda kolmel hooajal Tartut juhendas. Probleem seisnes aga selles, et Ojamets on Tartu Ülikool/Eedeni naiskonna juhendaja. Otsustamiseks anti Ojametsale sisuliselt üks päev.