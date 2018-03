Video: hiline kolmene lõpetas Thunderi võiduseeria

«Ilmselt minu tähtsaim vise. Ma olen paar korda seisu viigistanud, aga see oli esimest korda, kui ma mängu viskega ära võitsin,» vahendas Morrise rõõmu ESPN.

Tulemus on seda muljetavaldavam, et Thunder oli võitnud järjepanu juba kuus mängu ja Celticsil on vigastatud tähed Kyrie Irving ja Jaylen Brown. Kodumeeskonna kangelasteks tõusid Jayson Tatum 23 punkti ja 11 lauapalliga ning 21 silma toonud Morris.