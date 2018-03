Mehhiko ralli traagilisima saatusega rallimees ei saa startida ka Argentiinas

«Auto läks põlema vasaku tagumise ratta juurest. Mu tiimijuht ütles, et ma pean autost välja tulema ja kui ma eemale kõndisin, kuulsin kummalist pauku, mitte otseselt plahvatust, aga kogu masina sisemus oli leekides,» meenutas Guerra WRC sarja kodulehe vahendusel. «Hullumeelne. Ma ei ole kunagi varem midagi sellist näinud. Meile oli see väga halb uudis, sest 90 protsenti masinast läks tuleroaks.»

Kahjuks tähendab see, et Guerral jääb startimata ka Argentiina rallil. «Auto pidi Euroopasse tagasi minema merekonteineriga, mitte lennutranspordiga,» selgitas mehhiklane. «Meil on vaja uut autot ja seepärast jääb Argentiina vahele. Mulle meeldib seal – mullu olin poodiumil ja mul on Argentiinas palju fänne.»