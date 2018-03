MM-sarjas kihutav Soomer on avaetapil põrumisest oma järeldused teinud

Kuu tagasi Austraalias Phillip Islandi ringrajal sõidetud hooaja avaetapp ei kulgenud Racedays meeskonna värvides sõitvale eestlasele soovitult ning kahjuks tuli sõiduvea tõttu võistluse teisel ringil katkestada. Ligi kuu aja pikkuse pausi jooksul on Soomer ja kogu meeskond teinud palju tööd, et eeloleval nädalavahetusel korralik märk maha saada.

"Tai rada on jälle üks nendest kalendris, mida ma kunagi sõitnud pole. Austraalia rajast on ta oma ülesehituse poolest täiesti erinev ja mitte nii eriline kui oli Phillip Island. Hooaja avaetapi vead on läbi mõeldud ja leitud ka loogiline lahendus, mis võiks aidata esimesel päeval palju suuremaid samme teha nii raja õppimise kui ka mootorratta seadete osas" sõnas Soomer enne Taisse lendu.