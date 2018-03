Video: Ricciardo alustas F1-hooaega ühe masina rikkumisega

«Kinnitasin taas endale, et ma ei ole hea kunstnik, kuigi ma proovin. Poisid tegid päris head tööd enne kui mina selle ära rikkusin,» oli Ricciardo enesekriitiline. Mehe sõnul mängis tema kehvas esituses suurt rolli üllatusfaktor: «Ma teadsin, et me hakkame midagi värvima, aga ma ei arvanud, et see on Aston Martin! Ma tahaksin öelda, et minu oma on parem kui Maxil …»