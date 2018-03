Laskesuusahooaja kulminatsioon: Bø proovib Fourcade’i üle kavaldada

Kolm distantsi enne hooaja lõppu lahutab kahte kanget konkurenti vaid 49 punkti. Bø, kes on parasjagu tagaajaja rollis, loodab nädalavahetusel poseerida karjääri esimese MK-sarja võidukarikaga. «Proovin vigu vältida ning loodan, et see mõjutab ka Fourcade’i,» sõnas norralane väljaandele NRK. «Ma tean, et see on raske, aga mul on selle võitmiseks võimalus olemas,» jätkas norralane.