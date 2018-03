Postimehe video: Lillemets sai ajateenistuses Õiglaselt nippe

«Esimesed kuud olid üpriski rasked, eks see harjumine võttis aega. Kui sain alguses teada, et pean ajateenistuses olema kaheksa kuud, olin masenduses, aga nüüd olen hakanud mõtlema, et äkki polegi vaja seda aastat maha kanda. Seltskond on olnud meeldiv ja ülemused on ka toredad,» sõnab 20-aastane Lillemets, kes loodab augustis ka ühe kümnevõistluse teha.