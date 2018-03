Tanel Kangert suurtuuride lühendamisest: me ei nihuta inimvõimete piire

«Räägitakse lühematest ja vaatemängulisematest etappidest, aga Giro programmi vaadates küll midagi lühikest silma ei hakanud. Kolmenädalased tuurid pole inimvõimete piir ning see pole kindlasti põhjus, miks velotuure kärbitakse. Põhjus on vaatemängulisus, intensiivsus ja põnevus. Mina isiklikult olen seda meelt, et asjad on siiani toiminud ning toimivat asja pole vaja muuta,» ütles Kangert.

Ka Räim on vanema kolleegiga päri. «Maailmas on mõned asjad, mida muuta ei tohiks. Kui asi on ajalooliselt nii olnud, siis võiks see ka edaspidi selliseks jääda. Me tõesti ei nihuta inimvõimete piire ning praegu on asi piisavalt põnev. Mullu tehti esimest korda sari nimega Hammer Series, kus etapid on hästi lühikesed ja spetsiifilised. Ka see variant on huvitav ja vaatemänguline, aga pikkadel suurtuuridel on oma koht olemas,» ütles Räim.