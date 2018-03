Anna Maria Orel trotsib Eesti talve: «Kui on tuult, vot siis on külm – käed võtab ära ja nägu läheb jäässe.»

Üksik discgolfar loobib TTÜ staadionil oma kettaid. See on hea ja mugav koht talvel oma kätt soojas hoida, sest heitering on puhtaks pühitud ja lubab erinevalt lumisest metsaalusest korralikult hoogu võtta. Staadioni põliselanikele temasugused harrastajad aga ei meeldi – discgolfimängijad ei tea, et nende saapataldadega ringi tassitud lume ja jää sulatamiseks kulub sportlastel poolteist pakki soola.